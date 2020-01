Virus cinese: perché il numero di infettati continuerà a crescere, “i rischi della mutazione non sono ancora noti” (Di domenica 26 gennaio 2020) Nel corso di una conferenza stampa a Pechino, il Ministro della Commissione Nazionale della Sanità cinese, Ma Xiaowei, ha ammesso che la conoscenza del nuovo coronaVirus è ancora limitata: ha spiegato inoltre che la capacità di trasmissione del Virus alla base dell’epidemia di polmonite diffusasi da Wuhan si sta rafforzando ed è possibile che il numero di persone infettate continui a crescere. “In termini di sequenza del genoma, si tratta di un coronaVirus di nuovo tipo“, ha dichiarato il Ministro, sottolineando che è possibile che il passaggio all’uomo sia arrivato dagli animali selvatici, e che non sono chiari i rischi rappresentati dalla mutazione del Virus. Nei prossimi giorni è possibile che misure come le restrizioni ai trasporti, la cancellazione di eventi e la chiusura di luoghi pubblici, siano intensificate. L’incubazione può verificarsi in ... meteoweb.eu

