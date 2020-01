Tragedia nel mondo del basket, Kobe Bryant morto in un incidente (Di domenica 26 gennaio 2020) Kobe Bryant morto in un incidente. Secondo Tmz, l’ex stella del basket sarebbe deceduto nella serata di domenica 26 gennaio 2020. ROMA – Kobe Bryant è morto. La tragica notizia è stata riportata da TMZ anche se ancora non ci sono state conferme ufficiali da parte dei familiari. NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO newsmondo

