Stipendi, solo quattro donne tra i 100 manager più pagati in Italia (Di domenica 26 gennaio 2020) Nel 2018 i primi dieci uomini hanno guadagnato 126 milioni rispetto ai 27, 5 milioni delle prime dieci donne. Nella top ten degli Stipendi tra le aziende quotate la prima è Miuccia Prada con 12,4 milioni lordi secondo le elaborazioni del Sole 24 Ore ilsole24ore

micillom5s : Se tagliassero tutti i #parlamentari il loro #stipendio si potrebbe fare molto di più. Solo una forza politica che… - dmax69 : RT @claudio_2022: Le folli spese di palazzo Chigi. Quasi due miliardi in più per il funzionamento del governo. Ma i sacrifici lacrime e san… - disicaterina : RT @claudio_2022: Le folli spese di palazzo Chigi. Quasi due miliardi in più per il funzionamento del governo. Ma i sacrifici lacrime e san… -