Schianto in elicottero, muore Kobe Bryant (Di domenica 26 gennaio 2020) Una tragedia per il mondo del basket e dello sport in generale. E’ morto Kobe Bryant, ex campione di baslet dei Los Angeles Lakers. Incidente in elicottero, stamattina, a Calabasas, in California. Bryant aveva 41 anni. Era in volo sul suo elicottero privato con altre persone. Il velivolo si è schiantato e poi è stato avvolto dalle fiamme. A nulla è servito l’intervento dei vigili del fuoco e dei soccorritori. Le cause dell’incidente sono per ora ignote. Secondo quanto riferisce il sito Tmz.com, che ha diffuso la notizia, la moglie di Bryant non era con lui al momento dell’incidente. L'articolo Schianto in elicottero, muore Kobe Bryant ilNapolista. ilnapolista

