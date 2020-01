Pallamano, Serie A maschile 2020: Conversano ancora in testa alla classifica, tiene il passo la Ego Siena (Di domenica 26 gennaio 2020) Giornata numero 15 nella Serie A di Pallamano maschile 2020, che vede confermarsi in testa alla classifica i pugliesi del Conversano, ulteriormente rafforzati con le acquisizioni di Andrè Alves Leal e Giulio Venturi, e capaci di piegare per 19-18 la Raimond Sassari al Pala San Giacomo, con la Ego Siena che regge il passo, superando per 32-27 la Sparer Eppan grazie alle 12 reti di uno scatenato Demis Radovcic. Pesante ko invece del Brixen, che si allontana dal vertice, a seguito del 30-25 subito per mano del Pressano, nell’esordio sulla panchina trentina del neo-tecnico Alessandro Fusina; il Cassano Magnago non fa meglio contro il Bolzano, cedendo per 26-18. Esce dalla zona retrocessione il Fondi, giustiziere per 22-21 della Metelli Cologne fanalino di coda, mentre la Junior Fasano inguaia Trieste, sconfiggendo la formazione giuliana per 29-26 attraverso gli 8 centri di un ... oasport

