Mirko Pelizzer | calciatore | lotta per la vita colpito da un aneurisma

Una triste notizia che ci arriva dal vicentino: Mirko Pelizzer, calciatore 25 enne della Telemar San Paolo Ariston (Vicenza), lotta per la vita colpito da un aneurisma mentre era in campo. Il giovane si trova ora all'ospedale di San Bortolo a Vicenza e le sue condizioni sarebbero gravissime. Avrebbe dovuto essere una normale partita di allenamento sul campo di via Gagliardotti ma si è trasformata in una tragedia. Alcuni testimoni hanno raccontato, ancora visibilmente scossi, quello che è accaduto. Verso le 20.30 del 25 gennaio 2020, Mirko Pelizzer, interno di centrocampo, si stava allenando in campo quando ha avuto un malore e si è accasciato al suolo. Dopo aver detto di avere un terribile mal di testa, Mirko Pelizzer, ha perso i sensi. Immediato l'intervento dei soccorritori. I primi ad ...

