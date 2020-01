Meteo Sud Italia | quando arrivano le piogge? Le risposte

Previsioni Meteo 26 gennaio : le piogge si spostano al Sud : Le Previsioni meteo per domenica 26 gennaio vedono molte nuvole al Sud, con precipitazioni che si intensificheranno nel pomeriggio, mentre andrà decisamente meglio al Nord, con delle schiarite anche ampie sulle Alpi. La Sardegna sarà saltata dalla perturbazione. Temperature al di sopra della media ovunque con massime di 17 gradi sulle nostre due isole maggiori.Continua a leggere

Previsioni Meteo 25 gennaio : maltempo al Centro-Nord - variabile al Sud : Le Previsioni meteo per sabato 25 gennaio vedono protagonista una perturbazione che porterà precipitazioni sparse al Centro-Nord, localmente a carattere temporalesco. Nubi alternate a schiarite al Sud, dove non si prevedono piogge, ma venti di Scirocco che manterranno le temperature ben al di sopra della media del periodo.Continua a leggere

Meteo Sud Italia : comincia il rischio SICCITÀ : Che non sia un inverno dal Meteo favorevole lo abbiamo capito tutti, ma adesso si sta mettendo male per quanto riguarda la SICCITÀ in alcune zone del Sud.A differenza del Centro-Nord, colpito da una incredibile quantità di pioggia tra metà ottobre e metà dicembre, il Meridione non sempre ha ricevuto tali apporti idrici, ma anzi spesso e volentieri è rimasto ai margini. Tendenza per il weekend: Meridione ancora ai margini. Anche se ...

Previsioni Meteo - l’Inverno fa un altro passo indietro : confermata la Primavera anticipata - in settimana oltre +20°C al Centro/Sud : Previsioni Meteo – E alla fine anche oggi è “scoppiata” la Primavera in molte zone d’Italia, nonostante il peggioramento che sta provocando piogge sparse al Centro/Nord e nevicate a bassa quota sulle Alpi e sull’Appennino settentrionale. Le temperature massime, infatti, sono lievitate nelle ore centrali della giornata al Nord/Ovest, raggiungendo +10°C a Milano, Torino, Cuneo, Asti, Biella, Vercelli, ...

Previsioni Meteo : oggi una’isola di maltempo all’estremo Sud in un mare di alta pressione : Previsioni Meteo – L’egemonia anticiclonica prosegue indiscussa su gran parte del Paese, con cieli in prevalenza sereni al Centro Nord, salvo più chiusi per nebbie sulla Pianura Padana. Da segnalare anche po’ di nubi irregolari sulla Liguria, sull’Est della Sardegna, occasionalmente su Centro Appennino e più diffusamente sui mari. Persiste invece, questo già da ieri, una diffusa instabilità su parte delle regioni meridionali, ...

Previsioni Meteo - brusca virata per fine mese : più freddo con locali nevicate a bassa quota al Nord - piogge al Sud : Previsioni Meteo – Improvvisa virata dei modelli mattutini, ma soprattutto di quello europeo ECMWF: tutti gli scenari freddi visti fino a ieri, anche con decisa azione depressionaria proprio intorno all’Italia, vengono dirottati verso la Spagna. Un’azione meridiana dell’alta pressione oceanica verso il prossimo fine settimana ci sarebbe, ma il getto in affondo lungo il suo bordo orientale andrebbe a colpire la Spagna, per poi finire ...

Previsioni Meteo : fitta nebbia in Val Padana/ Nuvole in aumento e piogge al Sud : Previsioni meteo per la nuova settimana in partenza: regna l'alta pressione. nebbia fredda al Nord e Nuvole in aumento nelle zone meridionali.

Meteo per domani - 13 Gennaio. Torna la nebbia - PIOGGIA all'estremo Sud : Lo strapotere dell'anticiclone ha subito in questo weekend una lieve flessione, a seguito dell'inserimento di modeste infiltrazioni atlantiche poi sprofondate verso quella circolazione depressionaria arenata da alcuni giorni sulle vicine coste nord-africane. Questa piccola area ciclonica ha contribuito a richiamare correnti un po' più fredde dai Balcani ed è attesa in spostamento verso il Mar Libico. Questi flussi da est hanno un ...

Previsioni Meteo - peggioramento imminente al Sud : forti piogge sullo Jonio tra oggi e domani. Poi maltempo al Nord : Previsioni Meteo – La moderata bassa pressione che da giorni è attiva tra il Nord Africa e il Mediterraneo meridionale, riuscirà parzialmente a corrodere l’anticiclone, portando una fase di maggiore instabilità sulle estreme nostre regioni meridionali. L’apice di un peggioramento imminente su queste aree, andrà tra le prossime ore serali, la notte e per gran parte di domani, lunedì 13 gennaio. Qualche pioggia debole ...

Previsioni Meteo 12 gennaio : domenica di sole con rischio pioggia al Sud : sole prevalente in gran parte d’Italia, ma secondo le Previsioni meteo del 12 gennaio al Sud-Italia sarà concreto il rischio di pioggia soprattutto durante il pomeriggio e la serata. L’alta pressione continua infatti a dominare la scena, ma nonostante ciò assisteremo a un parziale cedimento su alcune regioni.Continua a leggere

Meteo - Sabato primaverile al Nord Italia : picchi di +18°C in Liguria e +17°C in Friuli. Freddo al Sud [DATI] : L’Anticiclone continua a condizionare in modo molto importante quest’Inverno, tanto che oggi – Sabato 11 Gennaio – le temperature massime hanno raggiunto valori tipicamente primaverili al Nord, con picchi di +18°C in Liguria, +17°C in Friuli Venezia Giulia, +16°C in Veneto. Clima molto mite anche in Sardegna, Toscana e sul resto del Nord, mentre al Sud ha fatto Freddo nella norma dell’inverno delle Regioni ...

Le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare per domani : sereno al Nord - pioggia al Sud : Il tempo previsto sull’Italia per domani, domenica 12 gennaio, secondo il servizio Meteo dell’Aeronautica Militare. Nord: bel tempo per gran parte della giornata con innocue velature in arrivo serale, anche compatte sulle zone alpine; estese foschie dense e nebbie in formazione nella valle del Po dalla serata. Centro e Sardegna: addensamenti compatti su regioni adriatiche e Sardegna orientale con possibilità di qualche breve ed ...

Meteo - addio inverno : in arrivo sole e caldo record al Sud. Ecco da quando : Meteo – Sembra proprio che l’inverno non voglia affermarsi. Nonostante qualche giorno di freddo intenso, fino ad ora ci siamo trovati di fronte ad una stagione piuttosto mite, con temperature gradevoli in special modo nelle ore centrali della giornata. Anche questo fine settimana sarà all’insegna del sole, grazie all’anticiclone che nonostante un piccolo cedimento assicurerà bel tempo sia oggi che domani, domenica 12 Gennaio. Il tempo a ...

Previsioni Meteo - maltempo più pronunciato all’estremo Sud tra Lunedì 13 e Martedì 14 : Previsioni Meteo – A tenere in piedi velleità instabili, in questa fase invernale poco movimentata per la presenza ingombrante di un vasto anticiclone su Centro Sud Europa e Mediterraneo, è una blanda circolazione depressionaria che si è andata scavando negli ultimi giorni sul territorio nordafricano. Essa inciderà marginalmente in questo fine settimana verso le estreme regioni meridionali e, più indirettamente, anche su parte delle ...