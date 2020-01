Libia, violata la tregua: scontri a sud di Misurata (Di domenica 26 gennaio 2020) violata la tregua in Libia. scontri a Sud di Misurata: 17 le vittime. Onu: “Siamo rammaricati per quanto sta succedendo”. TRIPOLI – violata la tregua in Libia. Nella giornata di mercoledì 22 gennaio 2020 l’esercito di Haftar ha annunciato di aver lanciato sei razzi contro l’aeroporto di Tripoli. Nessun ferito ma il governo libico ha sospeso i voli per precauzione. Nei giorni successivi il militare ha messo nel mirino la città di Misurata con degli scontri che hanno provocato la morte di 17 persone. Una violazione del cessate il fuoco che rischia di riaccendere una tensione in tutta la zona visto che erano previste delle sanzioni pesante per chi non rispettava l’accordo trovato a Berlino. Possibile quindi nelle prossime ore un nuovo appello ad una pace anche se la situazione continua ad essere a rischio in tutta la Libia. L’Onu: ... newsmondo

