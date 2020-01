Georgina Rodriguez a Sanremo 2020: intesa raggiunta (Di domenica 26 gennaio 2020) Sembra che l’accordo sia stato siglato: Georgina Rodriguez sarà nel cast del Festival di Sanremo 2020. La fidanzata di Ronaldo sarà una delle donne di Amadeus, dopo il rischio che la sua presenza sfumasse. Per il momento non si conosce l’entità del compenso e altri elementi dell’intesa. Georgina Rodriguez sarà all’Ariston Georgina Rodriguez salirà sul palco dell’Ariston per il Festival di Sanremo 2020. Sembra, quindi, fatta dopo settimane col fiato sospeso. A dare l’indiscrezione è stato Marco Liorni a Italia Sì, in onda su Rai Uno, mostrando le immagini della fidanzata di Ronaldo, a conferma del fatto che sarà una delle personalità femminili che affiancheranno il conduttore. Nello specifico, nelle immagini del contenitore di Viale Mazzini del sabato, Georgina Rodriguez è stata immortalata all’arrivo alle prove. Questo è sicuramente sinonimo che un accordo economico sia ... thesocialpost

