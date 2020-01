FORMAZIONI Sampdoria Sassuolo: Gabbiadini affianca Quagliarella (Di domenica 26 gennaio 2020) Ecco le scelte ufficiali degli allenatori per il match valido per la 21ª giornata di Serie A 2019/20: FORMAZIONI Sampdoria Sassuolo Ecco gli schieramenti ufficiali di Sampdoria-Sassuolo, match valido per la 21ª giornata di Serie A 2019/2020. Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, tonelli, Colley, Augello; Ramirez, Thorsby, Ekdal, Linetty; Gabbiadini, Quagliarella. All. Ranieri. Sassuolo (4-2-3-1) Consigli; Toljan, Romagna, Peluso, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Berardi, Traorè, Boga; Caputo. All. De Zerbi. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

