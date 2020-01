Cane e alimentazione: ecco i cibi da evitare assolutamente – Video (Di domenica 26 gennaio 2020) Il nostro Cane ha bisogno di tanto affetto e soprattutto attenzioni, il nostro compito è il suo benessere: ecco i cibi da non dare assolutamente al nostro fido – Video Cane, Fonte: Pixabay (https://pixabay.com/it/photos/Cane-triste-in-attesa-piano-2785074/) Il Cane, come sicuramente saprà chi ne ha uno in casa, è davvero il migliore amico dell’uomo e, nel corso della nostra vita, ci regala tante emozioni e affetto. Il nostro compito più arduo è quello di tenere al riparo il nostro Fido dai pericoli: ecco gli alimenti da evitare assolutamente – Video. Tra i cibi da evitare vi è la cipolla a causa dell’allicina molto tossica e causa dell’anemia emolitica. Ovviamente, il rischio vi è solo se l’animale domestico ne fa un uso prolungato e non se ne “assaggia” un pezzetto per sbaglio. Altri elementi da evitare sono: ... chenews

Simone__Ferrari : @Ales_1981 Oltre a tutti i cibi che per loro sono velenosi. Basterebbe solo informarsi, documentarsi, interessarsi… - sidilo_ma : RT @BeppeBeppetti: Alimentazione. Hai un animale? Che gli dai da mangiare? Scatolette o cucini? . #LeleCorvi #BeppeBeppetti #CrowsVillage #… - m_martinenghi : #RT @bepuppy: Anemia cane sintomi e cura | cane anemico alimentazione | anemia canina - -