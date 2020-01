Servant, le Reborn Dolls ispirano l’horror. Ecco la serie tv sui bebè in silicone che piace a Stephen King (Di sabato 25 gennaio 2020) In un mio post sul blog de ilfattoquotidiano.it dell’ottobre 2017 raccontavo l’assurdo (almeno per me) fenomeno delle Reborn Dolls, bambole in silicone che replicano le fattezze di un neonato e che in tutto il mondo hanno fatto esplodere pagine web a loro dedicate per aspiranti o consolidate “mamme di bambole”. Adesso un affermato regista di horror come M. Night Shyamalan ha dedicato al fenomeno un serial, Servant, prodotto e distribuito da Apple TV+, capace di conquistare persino il maestro Stephen King, che in un tweet ha espresso tutta la sua ammirazione definendo Servant “inquietante e coinvolgente”. Servant, on Apple+: Extremely creepy and totally involving. Two episodes and I'm hooked. — Stephen King (@StephenKing) December 5, 2019 La trama ruota attorno a una coppia, Dorothy (Lauren Ambrose, Six Feet Under) e Sean Turner (Toby Kebbell, Apes Revolution ... ilfattoquotidiano

