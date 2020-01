Giulio Regeni, una fiaccolata in tutta Italia a quattro anni dalla sua scomparsa (Di sabato 25 gennaio 2020) quattro anni fa Giulio Regeni veniva rapito, torturato e poi ucciso in Egitto. Da quel giorno silenzio, depistaggi e reticenze sono state le caratteristiche di un omicidio tuttora irrisolto e circondato da un alone di mistero. Giulio Regeni era un ricercatore Italiano dell’università di Cambridge e si trovava al Cairo proprio per studiare il ruolo dei sindacati egiziani. Una mattina è uscito di casa per raggiungere piazza Tahrir in occasione del quinto anniversario delle proteste, ma lì non è mai arrivato. Il suo corpo è stato ritrovato il 3 febbraio, nei pressi di una prigione dei servizi segreti egiziani, in un fosso lungo la superstrada tra il Cairo e Giza, seminudo e con segni evidenti di tortura. Oggi, una fiaccolata organizzata da Amnesty International unirà tutta Italia alle 19.41, l’ora dell’ultima comunicazione ricevuta da parte di Giulio. Giulio Regeni, un caso ... urbanpost

