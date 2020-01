Giordana Angi, Sanremo e il ritorno all’università: “Mi sento una privilegiata” (Di sabato 25 gennaio 2020) Giordana Angi, giovane cantante di Amici di Maria de Filippi, sa bene quanto della sua notorietà sia merito del talent show che l’ha portata ad un altro grandissimo traguardo. La cantante sarà infatti presente al 70esimo Festival di Sanremo, con il brano Come mia madre. Su Instagram, la ragazza si rende perfettamente conto del momento d’oro che sta vivendo e annuncia anche i futuri progetti: Usciranno canzoni nuove e sono contenta di poterle condividere. Scrivere mi fa star bene ed è specchio continuo di una vita che scivola in fretta e dentro la quale mi piace trovare senso, è specchio delle mie emozioni, di ciò che vivo e, finché sarà così, non smetterò di farlo ed, in mezzo a tante inutilità, è l’unico motivo che mi spinge davvero a fare canzoni. Da me avrete sempre e solo quest’esigenza, e se non la dovessi avere più, mi fermerei. Giordana Angi: “Mi sento una ... velvetgossip

SpettacoloNews1 : Speciale Sanremo 2020: Giordana Angi porta il brano “Come mia madre” - - singolo_fi : Giordana Angi - Stringimi Più Forte - RadioGemini1 : Ora in onda: Giordana Angi feat Alberto Urso - Oltre mare -