Comicon 2020, partita la prevendita dei biglietti: tutte le info (Di sabato 25 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Si avvicina il Comicon 2020, in programma alla Mostra D’Oltremare di Napoli dal 30 aprile al 3 maggio prossimo. Sono già partite le prevendite per l’evento: di seguito tutte le informazioni necessarie. Innanzitutto, i costi dei biglietti giornalieri variano in base ai diversi giorni: 10 euro per il 30 aprile, 12 euro per il primo maggio, 13 euro per il 2 e 3 maggio. Il costo dell’abbonamento invece, che permette di presenziare tutti i giorni, è di 26 euro (25 euro per chi possiede la Comicon Card). L’ingresso invece sarà gratuito per tutti i bambini sotto i 6 anni di età e per visitatori con una disabilità confermata da regolare documentazione. È possibile acquistare i biglietti cliccando qui. La biglietteria sarà aperta tutti i giorni dalle 9.00 alle 18.00. Gli orari di entrata ed uscita sono invece i seguenti: ... anteprima24

