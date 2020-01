Captain Tsubasa: Rise of New Champions scende in campo, in video una partita completa (Di sabato 25 gennaio 2020) Uno degli annunci più bollenti degli ultimi giorni è senza dubbio stato quello di Captain Tsubasa: Rise of New Champions. Il titolo legato alle vicissitudini calcistiche dell'inossidabile duo, Holly e Benji, che ha segnato l'infanzia di diverse generazioni, si appresta a riportare sullo schermo il calcio nella sua interpretazione anime nipponica. Dopo un brevissimo teaser che ha dato la possibilità di assistere ai primi fotogrammi, è arrivato il momento di stuzzicare adeguatamente le papille gustative videoludiche. E in questo il gioco curato da Bandai Namco è senza dubbio riuscito nel suo intento nelle ultime ore. Captain Tsubasa di nuovo in campo, Holly e Benji pronti alla partita! La curiosità principale in merito a Captain Tsubasa: Rise of New Champions è inerente chiaramente al gameplay che il titolo porterà sugli schermi dei giocatori. A dipanare le nebbie del dubbio ... optimaitalia

infoitscienza : Captain Tsubasa Rise of New Champions, Holly e Benji prendono vita | Anteprima - infoitscienza : Captain Tsubasa: Rise of New Champions, il provato - infoitscienza : Captain Tsubasa: Rise of New Champions, proviamo la demo di gameplay su PS4 -