Azzurre da sogno, a Bansko tripletta in discesa (Di sabato 25 gennaio 2020) Anche le montagne della Bulgaria entrano a pieno titolo nella storia dello sci azzurro al femminile. A Bansko la 'valanga rosa' ha messo a segno un nuovo strepitoso trionfo in discesa: 1/a Elena Curtoni in 1.29.31, 2/a Marta Bassino in 1.29.41 e 3/a Federica Brignone in 1.29.45. Solo bandiere italiane e ai piedi del podio l'americana dei record Mikaela Shiffrin in 1.29.65. Questa di Bansko e' la quarta tripletta delle Azzurre nella storia. L'ultima il 14 gennaio 2018 nella discesa di Bad Kleinkircheim, in Austria. Ed in ben tre di queste triplette e' presente la Brignone, sempre piu' punto di riferimento e faro della squadra azzurra. Il tutto e' successo poco prima che a Kitzbuehel, sulla mitica Streif, assente Dominik Parsis che per la terza volta aveva vinto l'anno scorso, dopo sei anni tornasse alla vittoria un austriaco. Primo Matthias Mayer, 29 anni ed otto vittorie oltre a due ori ... ilfogliettone

