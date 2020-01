Turchia: Erdogan rispolvera il matrimonio riparatore, le donne scendono in piazza (Di venerdì 24 gennaio 2020) Le donne turche sono scese in piazza per protestare contro la proposta di legge del governo Erdogan riguardante il matrimonio riparatore. Sono passati quattro anni da quando il governo turco provò una prima volta a fare passare una legge sul matrimonio riparatore. In quella occasione le associazioni a tutela dei diritti delle donne protestarono ferocemente … L'articolo Turchia: Erdogan rispolvera il matrimonio riparatore, le donne scendono in piazza NewNotizie.it. newnotizie

