Torre del Greco, manca l’acqua: orario e zona interessata (Di venerdì 24 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoTorre del Greco (Na) – A Torre del Greco manca l’acqua per via di un guasto che creerà disagi per circa quattro ore. Lo ha comunicato la GORI, che ha rilasciato una nota ufficiale. Questa recita: “GORI comunica che a causa di un guasto improvviso sono in corso mancanze d’acqua e abbassamenti di pressione dalle 14:00 alle 17:00 di venerdì 24 gennaio 2020, nelle seguenti zone del comune di Torre del Greco: Via Cupa Leonello”. La società si è scusata per il disagio causato ai cittadini di Torre del Greco, spiegando che i tecnici sono già al lavoro per la risoluzione del problema. L'articolo Torre del Greco, manca l’acqua: orario e zona interessata proviene da Anteprima24.it. anteprima24

