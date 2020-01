Savoia, domenica si ritorna in campo: al via le prevendite (Di venerdì 24 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoTorre Annunziata (Na) – domenica si ritorna in campo con più fame e voglia di vincere di prima. Tascone & Co. affronteranno il Marsala ed hanno bisogno di tutto il sostegno possibile di Torre Annunziata. È possibile acquistare il biglietto in prevendita, al costo di € 12, su PostoRiservato.it o nei punti vendita autorizzati. L'articolo Savoia, domenica si ritorna in campo: al via le prevendite proviene da Anteprima24.it. anteprima24

