Rocket League abbandona il supporto a MacOS e Linux a breve (Di venerdì 24 gennaio 2020) Psyonix, sviluppatore di Rocket League sta per terminare il supporto alle versioni del gioco per MacOS e Linux, annunciando oggi che entrambi perderanno la funzionalità online all'inizio di marzo."Mentre continuiamo ad aggiornare Rocket League con nuove tecnologie, non è più fattibile mantenere il supporto per le piattaforme MacOS e Linux (SteamOS)", spiega il team di sviluppo. Questa decisione non renderà completamente ingiocabile nessuna delle due versioni del gioco; le modalità offline come le partite locali e lo schermo condiviso rimarranno accessibili, ma il matchmaking online, gli acquisti in-game e il DLC futuri non saranno disponibili per i giocatori MacOS o Linux dopo marzo.Rocket League è ancora in vendita su entrambe le piattaforme e Psyonix non ha menzionato se il gioco verrà cancellato una volta che terminerà ufficialmente il supporto per i due sistemi operativi.Leggi ... eurogamer

