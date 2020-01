Parma: Bruno Alves e l’importanza del gioco sul lungo (Di venerdì 24 gennaio 2020) Bruno Alves e i difensori del Parma non impostano dal basso. I ducali cercano l’immediata verticalizzazione giocando lungo Il Parma è tra le squadre più dirette e verticali d’Italia. Non imposta dal basso in modo pulito, cerca anzi l’immediata verticalizzazione per le punte. Si affida quindi tanto al gioco lungo nel tentativo di trovare gli attaccanti. Si vede nella slide sopra. La squadra è lunga, nessuno viene incontro al difensore (Bruno Alves) per dare una soluzione di passaggio. Infatti, il portoghese si affida al lancio lungo, con il resto della squadra già alto per prevalere sulle seconde palle. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

Parma - Bruno Alves : «Con la Roma ce la giocheremo - l’abbiamo già sconfitta» : Parma , le parole di Bruno Alves in vista del match di questa sera tra la squadra di D’Aversa e quella di Fonseca Questa sera Parma e Roma scenderanno in campo per sfidarsi nel match valido per i quarti di Coppa Italia. Bruno Alves , intervistato sulle colonne de Il Corriere dello Sport, ha espresso le sue sensazioni in merito alla gara di questa sera. «Ce la giocheremo . La Roma l’abbiamo già sconfitta, Fonseca ama un calcio tecnico ...

Parma - Bruno Alves ferma l’amico Cristiano Ronaldo : “mi metterò in barriera…” - poi parla del discorso da brividi : Bruno Alves prova a prendere per mano il Parma , importanti i prossimi appuntamenti a partire dalla sfida di oggi in Coppa Italia contro la Roma fino a quella di domenica contro la Juventus. Il difensore intervistato da ‘Il Corriere dello Sport’ dà importanti indicazioni anche sull’amico connazionale Cristiano Ronaldo . “Sento spesso Cristiano , è un ragazzo speciale in tante cose. Tecnicamente è un campione ma sono la ...

Parma - infortunio per Bruno Alves : lavoro differenziato in allenamento : infortunio per Bruno Alves che ha lavorato a parte in allenamento a causa di una lombalgia, in dubbio per la partita col Lecce Bruno Alves è in dubbio per il posticipo di lunedì Parma – Lecce, si è infatti allenato a parte per un infortunio. Come riporta il report ufficiale dell’allenamento, il capitano dei crociati soffre di una lombalgia, mentre ieri si parlava soltanto di lavoro differenziato per gestioni dei carichi. Domani è ...

