Omicidio Luca Sacchi: anche la fidanzata andrà a giudizio immediato (Di venerdì 24 gennaio 2020) Novità sul caso dell’Omicidio di Luca Sacchi, il 24enne ucciso lo scorso ottobre a Roma. Per la morte del giovane andranno infatti a giudizio immediato sei imputati, tra cui i due killer Valerio del Grosso e Paolo Pirino e la fidanzata Anastasiya Kylemnyk. A giudizio andrà anche il pusher Marcello de Propris, accusato di aver fornito la pistola con cui Del Grosso ha sparato a Sacchi quella notte. notizie

