Lombardia: commissione regionale Ambiente visita termovalorizzatore A2A a Brescia (Di venerdì 24 gennaio 2020) Milano, 24 gen. (Adnkronos) - Focalizzare gli aspetti della pianificazione e gestione dei rifiuti in riferimento ai particolari temi della 'Multiutility dei territori' e della 'Circular economy ed impiantistica per la chiusura del ciclo rifiuti'. Con questo obiettivo la commissione Ambiente del Cons liberoquotidiano

AreaDem : RT @CarloBorghetti: Borghetti (PD): “Al Pancreas Center del San Raffaele dimostrata la necessità di creare le Pancreas Unit in Lombardia” h… - ADM_assdemxmi : RT @CarloBorghetti: Borghetti (PD): “Al Pancreas Center del San Raffaele dimostrata la necessità di creare le Pancreas Unit in Lombardia” h… - carlucci_cc : RT @MirkoRefatti: @Drittorovescio_ @matteosalvinimi @Fabiovoloo @Fedez La combattevano senza mai andare in commissione antimafia.. non per… -