LIVE Federer-Millman 4-6 7-6 6-4 2-1, Australian Open 2020 in DIRETTA: il campione svizzero parte bene nel quarto set (Di venerdì 24 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-1 Federer. Vola via veloce il terzo game. 40-15 Serve and volley di Federer. 30-15 Servizio al centro di Federer che attacca la rete ma il tennista di casa trova un buon passante di rovescio. 30-0 Lo svizzero trova un rovescio lungo linea ad una mano alla Federer!!!! 15-0 Prima esterna ottima di Federer, lunga la risposta di Millman. 1-1 Millman si toglie da una situazione molto complicata. 40-30 Prima ottima di Millman che costringe all’errore lo svizzero. 30-30 Bravo Millman a controllare col dritto e a chiudere con una palla incrociata perfetta 15-30 Stecca la risposta Federer sul servizio di Millman. 0-30 Cambia diverse volte il ritmo con il back Federer e Millman risponde in rete. 0-15 Attacco profondo dello svizzero sulla seconda di Millman che sbaglia. 1-0 Federer. Lo svizzero con un po’ di fatica si porta avanti nel ... oasport

