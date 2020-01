LIVE Australian Open 2020, Risultati 24 gennaio in DIRETTA: Fognini agli ottavi! Federer e Millman un set pari. Djokovic ok. Tsitsipas, Osaka, S. Williams e Wozniacki fuori (Di venerdì 24 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI Fognini-PELLA (TERZO MATCH DALLE ORE 02.30 DEL 24 gennaio) CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI Federer-MILLMAN (SECONDO MATCH DALLE ORE 09.00 DEL 24 gennaio) 12.12: Zhang, intanto, vola subito sul 3-0 contro Kenin nel primo set. 12.11: SET Federer, si riprende lo svizzero e vince per 7-2 il tie-break. Ci sarà comunque un quarto parziale. 12.10: MATCH Fognini! L’azzurro vince 7-6 (0) 6-2 6-3 e torna agli ottavi a Melbourne per la terza volta in carriera! 12.09: Pella aggredisce di dritto la seconda di Fognini. 40-30, secondo match point. 12.09: DUE MATCH POINT Fognini! Prodezza sensazionale dell’azzurro a rete! 12.08: Federer gira sul 5-1. 12.06: BREAK Fognini! L’azzurro serve per il match sul 5-3! 12.04: Federer e Millman al tie-break del secondo set. 12.02: Pella toglie di nuovo la battuta ... oasport

infoitsport : Australian Open: LIVE i risultati con il dettaglio del Day 4. Rafael Nadal vince in tre set. I Big avanzano - infoitsport : LIVE Nadal-Delbonis 6-3 7-6 4-1, Australian Open 2020 in DIRETTA: match in discesa ora per lo spagnolo - GenovaOn : Roger Federer vs John Millman LIVE aggiornamenti: Swiss perde il primo set 6-4 agli Australian Open -