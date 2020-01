Keanu Reeves in versione Funko Pop per Cyberpunk 2077 (Di venerdì 24 gennaio 2020) Cyberpunk 2077 si prepara a lanciare la sua linea di Funko Pop: il pezzo forte è Keanu Reeves che arriva in due versioni ugualmente succulente. Cyberpunk 2077 sta per lanciare Keanu Reeves in versione Funko Pop. Alla London Toy Fair di quest'anno è stata svelata la linea di nuovi personaggi usciti dall'attesissimo videogioco, e per la gioia dei collezionisti Johnny Silverhand sarà presente con ben due versioni: una con doppia pistola e occhiali da sole per il fattore sintomatico mistero, una con ginocchio a terra e sguardo piacione. Dopo Matrix e John Wick, Keanu Reeves si appresta quindi a fare ritorno nel mondo dei Funko Pop, grazie a uno dei personaggi più tosti di Cyberpunk 2077. Con Johnny Silverhand saranno anche lanciate due versioni di ... movieplayer

PieraPi : Questo dipinto di Modigliani, dal titolo Renée e realizzato nel 1917, ritrae EVIDENTEMENTE e INCONFUTABILMENTE Vera… - RyckebuschPalma : RT @Keanu_Reeves_IT: Matrix 4 | tutto quello che c'è da sapere sul nuovo film con Keanu Reeves - brigittebordot : @rocco_as87 E chi cazzo era, keanu reeves in Speed -