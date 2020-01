Francia, riforma delle pensioni. Chiusa la Tour Eiffel: personale in sciopero (Di venerdì 24 gennaio 2020) Non si fermano le proteste a Parigi per la riforma delle pensioni voluta dal presidente Macron. Nella 51esima giornata consecutiva di scioperi la Tour Eiffel è stata Chiusa a causa della partecipazione del suo personale alle manifestazioni. «Il numero di effettivi presenti sul posto non consente di accogliere i visitatori in condizioni ottimali», ha detto la società che gestisce il monumento parigino. I responsabili hanno tuttavia aggiunto che il piazzale sottostante resta accessibile. Dall’inizio delle mobilitazioni contro la riforma previdenziale, il 5 dicembre, la Dama di Ferro ha già chiuso tre volte. Oggi, in Francia, è stata indetta una settima giornata di manifestazioni nazionali, in coincidenza con la presentazione della riforma in consiglio dei ministri. Tra l’altro, alcuni sindacati hanno lanciato un appello a tornare in piazza il 29 gennaio. tolosaIl tuo ... open.online

