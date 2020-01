Emma Marrone dure critiche come attrice Muccino la difende (Di venerdì 24 gennaio 2020) A febbraio uscirà il nuovo film di Gabriele Muccino “Gli anni più belli” i protagonisti dell’ultima pellicola del regista Claudio Santamaria e Emma Marrone. Vedere la cantante nei panni di attrice per il web è stato un colpo inaspettato e non sono mancate le critiche da parte di detrattori più o meno preparati che fanno fatica a spiegarsi la scelta di Muccino. Il regista ha così voluto chiarire le cose in un lungo post su Instagram in cui ha esaltato le qualità e il carisma della cantante. Una utente ha commentato: ‘Comunque abbiamo una marea di attrici Muccino glielo volevo ricordare eh’. La replica di Muccino, che ha puntato sul sarcasmo, ha gelato tutti: ‘Grazie per avermelo ricordato. Sa è il primo film che faccio…’. Il regista ha così voluto chiarire le cose in un lungo post su Instagram in cui ha esaltato le qualità e il carisma della cantante e ricordato agli scettici che ... people24.myblog

