Elisabetta Gregoraci torna a parlare della sua eslusione da Sanremo 2020 (Di venerdì 24 gennaio 2020) Elisabetta Gregoraci torna a parlare della sua esclusione da "L'altro Festival" e accusa Nicola Savino si sente vittima di un'ingiustizia e quindi vuole raccontarla: "Sono stata trattata senza rispetto ha fatto sapere in un'intervista a "Grazia" come se fossi arrivata per meriti non miei. Si vantano di difendere i diritti delle donne, di essere sempre dalla parte giusta e poi usano metodi peggiori di quelli che criticano. Sto lavorando a questo progetto da ottobre, ho rifiutato altre proposte, mi sono tenuta libera per quella settimana. Dovevo andare a Los Angeles e ho rinunciato". Savino sarebbe reo di averla "valutata non per la mia professionalità, ma per motivi che non c'entrano nulla col mio lavoro":"Sei stata la moglie di Briatore e all'interno del mio format ho un comico di sinistra. La cosa non è compatibile", sue testuali parole. In più mi ha detto che l'impronta del programma ...

