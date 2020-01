Bitcoin Venezia Meetup: si apre la stagione 2020 (Di venerdì 24 gennaio 2020) Per aprire ufficialmente la stagione 2020, ritorna il Bitcoin Meetup di Interlogica di Mestre che si svolgerà nella giornata di venerdì 28 febbraio all’Auditorium Mainardi. Il docente e tecnologo Ferdinando Maria Ametrano e il consulente informatico dottor Davide Carboni saranno i protagonisti di questo evento sulle ultime novità in ambito di Bitcoin e Blockchain. Bitcoin Venezia Meetup: al via il 2020 Mestre sarà la località che ospiterà l’evento, che si terrà in Via Torino 155, presso il Campus Scientifico dell’università veneta Ca’ Foscari. L’incontro è organizzato da InterlogicaHUB in collaborazione con Ca’ Foscari Alumni e si suddividerà in tre momenti principali: si inizierà con un vivace apericena di networking, per poi proseguire con la conferenza tenuta dai due esperti e una sessione di domande e di confronto con il pubblico presente. Il ... notizie

