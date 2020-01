Avanti tutta per Poste Italiane, che apre al digitale con investimenti da record (Di venerdì 24 gennaio 2020) Poste Italiane punta al digitale investendo una somma di denaro piuttosto importante per la logistica, le consegne, la digitalizzazione dei pagamenti e i servizi finanziari. Ecco tutti i dettagli e quello che è emerso in proposito. L'articolo Avanti tutta per Poste Italiane, che apre al digitale con investimenti da record proviene da TuttoAndroid. tuttoandroid

gianluigibuffon : ???? Avanti tutta anche in Coppa Italia! ???? Well done in the Coppa Italia! - Mov5Stelle : Pezzi della nostra storia che ci proiettano verso il futuro ? Avanti tutta ?? - matteosalvinimi : Amici calabresi, GRAZIE per la vostra magnifica accoglienza. Orgoglioso di poter portare il buongoverno della Lega… -