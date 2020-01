Al Bano e Romina confermati a Sanremo 2020: svelati i cachet stellari (Di venerdì 24 gennaio 2020) Dopo tanti dubbi sulla partecipazione di Al Bano e Romina Power a Sanremo 2020, finalmente è arrivata la conferma. La coppia salirà sul palco dell’Ariston insieme e ancora una volta sarà pronta ad emozionare il proprio pubblico. Ovviamente la loro presenza avrà un costo e stando ad alcune indiscrezioni, la somma pare non sia piccolissima. svelati i cachet degli ospiti al Festival di Sanremo Al Bano e Romina saranno gli ospiti d’onore della prima serata del Festival di Sanremo. A confermare la notizia è lo stesso cantante di Cellino San Marco in una intervista all’Adnkronos. Fino ad oggi, il loro tentennamento era dato da un solo motivo, ovvero il chachet. Da Viale Mazzini non hanno fatto sapere di preciso quanto abbiano cercato i due cantanti ma possiamo immaginare che la somma non sia stata leggerissima. Gli altri ospiti, tra cui Antonella Clerici, Diletta Leotta, Francesca ... kontrokultura

