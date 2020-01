Virus Cina | primi casi sospetti in Europa

Virus in Cina : 25 vittime - oltre 600 contagiati. Cinque città in quarantena. Gli scienziati : l’infezione generata dai serpenti : Fiumicino, 202 passeggeri da Wuhan sottoposti a scanner termici e controlli in un corridoio separato

Virus Cina - casi sospetti in Francia e Scozia : sale allerta in Europa : Allarme in Francia, dove ci sarebbe un caso sospetto di coronaVirus, vale a dire il Virus originario della Cina che ha già provocato 25 vittime e sta mettendo in allarme diverse nazioni. Se venisse confermato si tratterebbe del primo caso in Europa. Virus Cina in Francia A sollevare i sospetti è stata una donna cinese giunta sul territorio francese da Wuhan, la città dove il contagio ha avuto inizio. Ha messo piede in Francia mercoledì 22 ...

CoronaVirus - perché i Virus partono dalla Cina : sotto accusa i mercati tradizionali : Lavinia Greci Si chiamano "wet markets" e tra le bancarelle gli animali vengono macellati senza osservare regole sanitarie precise. Così la diffusione di malattie e virus risulta più rapida lì che altrove All'inizio era stato definito un virus misterioso, ma nel giro di pochi giorni i contagi sono aumentati, il numero di vittime è cresciuto e la paura della diffusione ha raggiunto diversi Paesi del mondo. Che hanno avviato misure di ...

Virus Cina - l’infettivologo : “Niente psicosi - sul cibo o prodotti cinesi non ci sono rischi” : Disdette al ristorante cinese e dubbi sui prodotti acquistati online dal colosso asiatico? Paure infondate. Lo assicura all’Adnkronos Salute è Massimo Andreoni, ordinario di malattie Infettive all’Università di Roma Tor Vergata e direttore scientifico della Società italiana di malattie infettive e tropicali, che assolve involtini primavera e ravioli, invitando alla razionalità: “Non è che ora tutto quello che arriva dalla ...

Virus in Cina : salgono a 25 le vittime - oltre 600 i contagiati. Altre due città in quarantena. Gli scienziati : l’infezione generata dai serpenti : All’aeroporto della Capitale arrivati 202 passeggeri da Wuhan sottoposti a scanner termici e controlli in un corridoio separato. Sospesi i voli da Singapore e Taipei per la regione “contagiata”

Virus Cina - l’OMS decide se dichiarare lo stato di epidemia : Il Virus della Cina, che ha già ucciso 17 persone e contagiato migliaia di persone, non si arresta e continua ad essere tenuto sotto stretta osservazione dagli esperti di tutto il mondo che cercano di limitare il più possibile il contagio di questo Virus. Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore dell’Ordine Mondiale della Sanità ha dichiarato, durante una conferenza stampa, che “le misure prese dal governo cinese contro il coronaVirus ...

CoronaVirus : niente controlli a Malpensa sui voli dalla Cina : Al Terminal 1 di Malpensa, area B, gli aerei atterrano stracolmi da Pechino, Hong Kong e Shanghai ma i viaggiatori non vengono controllati nonostante l’allarme per il virus cinese. L’unica forma di prevenzione? Dei cartelli informativi dispostiti dal Ministero della Salute. Coronavirus, niente controlli a Malpensa niente controlli nello scalo di Milano Malpensa per il virus di Wuhan, a confermarlo è un contatto interno ...

Virus Cina - il rischio aumenta in Europa : casi sospetti in Francia e Scozia - “nonostante i controlli i contagi sono possibili” : Ci sarebbe un caso sospetto di coronaVirus in Francia a causa di una donna cinese, proveniente dalla città di Wuhan e arrivata ieri su territorio francese con sintomi di “febbre e tosse”. Lo riferisce Le Figaro citando una dichiarazione dell’ambasciata cinese in Francia che ha dato l’allarme. La ministra della Salute francese, Agne’s Buzyn, non ha confermato il caso aggiungendo che “sono in corso ...

Virus Cina - l’allarme dell’Oms : «Diffusione più rapida di quanto pensassimo» : Il coronaVirus di Wuhan che ha già contagiato più di 600 persone si diffonde più facilmente da persona a persona di quanto si pensasse. Lo riferisce un funzionario dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), citato dalla Cnn. «Ora stiamo assistendo alla diffusione di seconda e terza generazione», ha affermato il dottor David Heymann, presidente della commissione dell’Oms che sta raccogliendo dati sul Virus. La terza ...

Virus Cina : la Lombardia attiva una rete di prevenzione e protocolli - info negli aeroporti : “In Lombardia e in Italia non c’è nessun allarme e non è stato segnalato alcun caso di contagio da coronaVirus”, ma in regione “il sistema di prevenzione e di sicurezza sanitaria è stato attivato ed è pronto a intervenire”. Lo afferma l’assessore al Welfare Giulio Gallera, illustrando il piano d’azione messo in atto in applicazione delle indicazioni internazionali di salute pubblica. “Siamo ...

CoronaVirus in Cina - un italiano nella città dell’epidemia : “Wuhan spettrale - con persone coperte dalla testa ai piedi” : “È una città quasi totalmente deserta – racconta -. Le poche persone che si vedono per strada sono coperte dalla testa ai piedi, che poi è anche quello che abbiamo fatto anche noi per evitare in tutti i modi di essere esposti a qualsiasi tipo di rischio”. Lorenzo Di Berardino è uno studente abruzzese e giornalista bloccato a Wuhan, la città dove è scoppiata l’epidemia del Coronavirus che ha provocato la morte di 25 ...

Virus Cina - i contagi salgono a 634 : “Si trasmette più facilmente del previsto” - Pechino chiude la Città Proibita : Il numero totale di contagi del Virus che ha colpito la Cina è aumentato a 634, mentre il numero delle vittime resta stabile a 17. Lo ha annunciato la Reuters, citando la televisione di stato cinese. Le autorità della provincia cinese di Hubei hanno deciso di ‘isolare’ Chibi, quarta Città interessata dai provvedimenti restrittivi destinati a limitare i rischi di diffusione del coronaVirus. Finora le limitazioni riguardavano ...