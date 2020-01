Virus Cina, Aeroporti di Puglia: ecco le raccomandazioni adottate. La donna atterrata a Bari aveva influenza, raffreddore e tosse (Di giovedì 23 gennaio 2020) “Negli Aeroporti di Bari e Brindisi sono state adottate le raccomandazioni previste dalle Autorita’ Sanitarie regionali in ordine alla massima informativa – su consigli e comportamenti da adottare – a favore dei viaggiatori diretti o provenienti dall’area interessata”. Lo ha reso noto Aeroporti di Puglia (la societa’ che gestisce entrambi gli scali) in riferimento alla notizia di un caso di sospetta infezione da CoronaVirus 2019 -nCov su una paziente attualmente ricoverata in isolamento presso il Policlinico di Bari. La donna è infatti atterrata a Bari, dopo un viaggio in Cina e, dopo poche ore dal rientro, si e’ presentata al policlinico per un controllo, a causa dei sintomi di influenza, raffreddore e tosse, che possono rappresentare la spia del Virus. Aeroporti ha anche precisato che “si mantiene in stretto contatto con le ... meteoweb.eu

