Spot pro Salvini durante Juventus-Roma | la Rai corre ai ripari

Spot pro Salvini - dalla Rai “immediato atto riparatorio” : “Spazio a Zingaretti durante la puntata odierna della fiction Don Matteo” : Cristiano Ronaldo per Matteo Salvini. Terence Hill per Nicola Zingaretti. La polemica sullo Spot di Porta a Porta a favore della Lega andato in onda nell’intervallo di Juventus-Roma sarà sanata dalla Rai con la concessione di uno spazio dedicato al Partito democratico durante la puntata odierna di Don Matteo. Stesso orario, stesso canale, ma protagonisti diversi. Di “immediato atto riparatorio” ha parlato il direttore di Rai1, ...

Elezioni regionali in Emilia-Romagna - in Rai lo Spot pro Salvini. Le spiegazioni di Bruno Vespa : È bufera su Bruno Vespa e su “Porta a Porta” per quanto accaduto ieri sera. A meno di quattro giorni dalle Elezioni regionali in Emilia-Romagna, è stato trasmesso uno spot pro Salvini Ieri sera, su Rai1, è successo un qualcosa che ha fatto sì che il Pd si stia ora scagliando contro la Rai e […] L'articolo Elezioni regionali in Emilia-Romagna, in Rai lo spot pro Salvini. Le spiegazioni di Bruno Vespa sembra essere il primo su NewNotizie.it.

Salvini - Spot durante intervallo Juve-Roma. Bruno Vespa : «Svista della redazione. La rete provvederà al riequilibrio» : Bruno Vespa Bruno Vespa fa chiarezza sul caso Rai-Salvini scoppiato ieri sera. Il PD è insorto per la messa in onda di quello che ha definito uno spot elettorale, a pochi giorni dal voto in Emilia Romagna, durante l’intervallo della partita di Coppa Italia tra Juventus e Roma, seguita su Rai 1 da ben 6.577.000 spettatori (24.9% di share), del leader della Lega, ospite di Porta a Porta. “Secondo le tradizioni di ‘Porta a ...

Porta a Porta : Pd contro la Rai per lo Spot pro Salvini a pochi giorni dalle elezioni : Vespa riconosce che il tempo di parola di Salvini è stato maggiore di quello di Zingaretti (che ha condiviso lo spazio con Giorgia Meloni) e di maggiore impatto politico. Proporrò alla direzione di Raiuno di riequilibrare le posizioni ?domani sera? nello spot di Porta a Porta che andrà durante 'Don Matteo

"Spot pro Salvini nell'intervallo di Juve-Roma" : furia Pd contro la Rai : Invece dell'abituale "lancio" della trasmissione di Bruno Vespa, in cui si annuncia l'argomento che sarà al centro della...

PD contro Bruno Vespa : “Spot pro Salvini nel lancio di Porta a Porta” : Nel corso dell’intervallo della partita tra Juventus e Roma valida per i quarti di finale di Coppa Italia, Porta a Porta ha deciso di mandare in onda un inserto in cui si vede il leader del Carroccio spiegare per quale motivo votare Lega la prossima domenica. Un lancio che ha dato il via ad un bel po’ di polemiche. Il PD contro Vespa Durante l’intervallo dell’attesissima partita di Coppa Italia tra Juventus e Roma è ...

“Spot pro Salvini nel lancio di Porta a Porta durante l’intervallo di Juve-Roma su Rai1” : tutto il Pd contro Bruno Vespa e Viale Mazzini : Juventus-Roma, quarto di finale di Coppa Italia su Raiuno. Finisce il primo tempo. Pubblicità. Tra una reclame e l’altra, ecco lo spot di Porta a Porta. Domenica ci sono le elezioni in Emilia Romagna e Calabria e che la puntata sarà dedicata alla politica lo si capisce subito: va in onda la scena di Salvini che citofona a quello che secondo lui è uno spacciatore tunisino, poi pezzi di comizio in cui il leader della Lega spiega perché ...

Al Senato va in scena il teatro dell’assurdo. Pur di garantirsi l’ultimo Spot Salvini ordina ai suoi di votare sì all’autorizzazione a procedere per il caso Gregoretti : Al paradosso non c’è mai fine. E così nella vicenda del processo a Matteo Salvini, per sequestro di persona (nel luglio scorso bloccò la Gregoretti, non autorizzando lo sbarco di 131 immigrati) tra un mese, nell’Aula del Senato, a chiedere il rinvio a giudizio dell’ex ministro dell’Interno sarà proprio un esponente leghista: Erika Stefani. A tale risultato rocambolesco siamo giunti dopo che la Giunta delle immunità ha dato il via libera al ...

Abbiamo provato il nuovo generatore Spotify di playlist per animali domestici : (foto: pets.bySpotify.com) Secondo un sondaggio online di Spotify su un campione di 5.000 padroni di animali domestici americani, australiani, inglesi, italiani e spagnoli, il 71% offrirebbe loro momenti di ascolto musicale durante la giornata, il 46% la considera una soluzione per alleviare lo stress (degli animali, s’intende) e addirittura il 69% canterebbe per loro. Sarà per questo – per evitare che cantino? – , che il servizio di streaming ...

Presidente della provincia di Barletta-Andria-Trani veste i panni di un boss mafioso. La denuncia : “Spot scandaloso” : “Abbiate fiducia cittadini, lavoreremo nell’interesse di tutti. Non preoccupatevi”. Nella scena che rimanda a Il padrino, nei panni di un boss mafioso, c’è il Presidente (espresso dal centrosinistra) della provincia di Barletta-Andria-Trani e sindaco di Margherita di Savoia, l’avvocato Bernardo Lodispoto. Lo spot è stato girato con la finalità – legittima – di promuovere il proprio comune in vista della ...

Tolo Tolo e lo 'Spot' a La7. Il film di Zalone promuove solo la rete di Cairo : Le incursioni televisive nel cinema sono all’ordine del giorno. Capita sempre più spesso che volti del piccolo schermo vengano ‘ingaggiati’ per prestarsi a qualche cameo, il più delle volte nei panni di loro stessi.Il maggior coinvolgimento, in genere, riguarda conduttori e mezzibusti dei telegiornali, chiamati a leggere notizie inventate o comunque legate alla storia che la pellicola sta portando avanti.prosegui la letturaTolo Tolo e lo ...

Rai - ecco i programmi che coprono i costi solo con gli Spot. Chi l’ha visto? svetta : Federica Sciarelli, Chi l'ha visto I programmi Rai che possono fare a meno del canone sono pochissimi. Nel 2017, soltanto quattro. Un documento del servizio pubblico – di cui Repubblica dà notizia – svela quali trasmissioni coprivano (in quell’anno) la totalità delle loro spese grazie alla pubblicità. Tra di esse, alcune sorprese: Chi l’ha visto? e Linea Blu rientrano infatti tra le produzioni più virtuose. Che in Rai il ...

