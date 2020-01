Spagna, la tempesta Gloria fa sette morti! Massima allerta in Francia (Di giovedì 23 gennaio 2020) Si aggrava il bilancio delle vittime causate dalla tempesta Gloria: in Spagna ci sono sette vittime. Ora è allerta nel Sud della Francia. La tempesta Gloria che si è abbattuta con tutta la sua forza sulla Spagna ha provato sette morti. Ci sono anche quattro dispersi. tempesta Gloria sulla Spagna L’ultima vittima in Spagna è stata un uomo caduto in mare nel porto di Palamos, nel nord-est della Catalogna. Altre due persone sono morte in Andalusia. Un contadino di 77 anni è deceduto schiacciato dal crollo di una serra a causa della grandine. Un senzatetto è morto di freddo, mentre un un cadavere è stato trovato in una zona alluvionata nella provincia di Alicante. Nello stesso punto un uomo è disperso dopo che la sua auto è stata trascinata via dall’acqua e disperse sono altre tre persone, tra cui un inglese di 25 anni. Massima allerta in Francia Adesso ... newsmondo

