Sarri: «Napoli? Non guardiamo la classifica, sarà tremendamente difficile» – VIDEO (Di giovedì 23 gennaio 2020) Sarri pensa già alla partita contro il Napoli: «Non dobbiamo guardare la classifica, sarà tremendamente difficile» Maurizio Sarri non lascia tempo alle esultanze e pensa già al futuro. Per il tecnico della Juve la vittoria in Coppa Italia contro la Roma è già messa da parte, perché la partita di domenica contro il Napoli è imminente. «Col Napoli sarà difficile, non dobbiamo cadere nell’errore di guardare la classifica, è una squadra forte con giocatori forti. sarà tremendamente difficile. Dal mio punto di vista emotivo è una partita particolare perché ho un legame forte con la città di Napoli», le parole del tecnico. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

