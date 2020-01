Sampdoria sempre più in vendita, i creditori assediano Ferrero (Di giovedì 23 gennaio 2020) Situazione economica difficile per Massimo Ferrero, il presidente potrebbe accelerare le operazioni per la cessione della Sampdoria. Problemi per il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero. Vendere il club ora per l’eclettico patron è un obbligo a scadenza immediata. A complicare la situazione c’è la sentenza del Tribunale di Padova che ha decretato il fallimento di una società del suo gruppo. Massimo Ferrero Ferrero, la cessione della Sampdoria diventa una questione urgente? Non naviga in buone acque neanche la la Eleven Finance, e la sensazione è che presto Massimo Ferrero, assediato dai creditori, possa decidere di uscire dal mondo del calcio definendo la cessione della Sampdoria. Le voci a riguardo si rincorrono di fatto dalla scorsa estate, quando ha avuto luogo un lungo e anche duro tira e molla con Vialli, uomo-immagine della cordata intenzionata a ... newsmondo

