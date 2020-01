Samira, i giudici: "Mohamed picchiava e controllava la moglie" (Di giovedì 23 gennaio 2020) Marco Della Corte Mohamed Barbri è stato arrestato in Spagna tramite un mandato di cattura internazionale: ancora nessuna traccia del corpo della donna scomparsa lo scorso 21 ottobre I giudici del tribunale di Rovigo non hanno dubbi sul carattere violento e morboso di Mohamed Barbri, marito di Samira El Attar. L'uomo sarebbe stato solito picchiare e controllare la moglie in maniera ossessiva. Il settimanale Giallo ha reso noti alcuni passi dell'ordinanza di arresto nei confronti dell'uomo di origine marocchina, fermato in Spagna ed attualmente recluso al carcere di San Vittore a Milano. All'interno del documento è possibile leggere quanto segue: "È un fatto incontestabile che il Barbri soffrisse di una gelosia pressoché morbosa nei confronti della moglie e tale circostanza è stata oggettivamente riscontrata ... Il 9 settembre 2019 l'assistente sociale del comune di ... ilgiornale

