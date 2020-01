Romina Power, i fan in ansia: grande preoccupazione per l’ex moglie di Al Bano (Di giovedì 23 gennaio 2020) Che fine ha fatto Romina Power? Qualche ora fa Al Bano ha dato una meravigliosa notizia che ha fatto piacere ai fan: lui e l’ex moglie Romina Power parteciperanno come ospiti alla 70esima edizione del Festival di Sanremo. I due componenti della storica coppia si presenteranno con un brano inedito scritto per loro da Cristiano Malgioglio. Ma nelle ore precedenti tutti coloro che seguono le vicende della famiglia Carrisi hanno mostrato la loro preoccupazione perché da giorni non hanno più notizie della cantante statunitense. Che fine ha fatto Romina? Romina Power è in California o in meditazione? La preoccupazione dei fan Un paio di settimane fa sul profilo Instagram di Romina Power è apparsa una foto di un aereo, ma non specificando la destinazione. L’unica cosa certa è che aveva lasciato l’Itaòia dopo il concerto realizzato con Al Bano per Capodanno. Stando ad alcune ... kontrokultura

