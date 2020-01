Multe ai pedoni “zombie” per colpa dello smartphone (Di giovedì 23 gennaio 2020) Per definirli, in Germania, nel 2008, è stata coniata una nuova parola: «smombie», zombie dello smartphone. Sono quei pedoni che tengono gli occhi incollati allo schermo del cellulare, senza fare caso ai potenziali pericoli, anche mortali, che corrono. Ma da due anni, a Sassari, comportarsi da smombie costa molto caro: come succede anche in altri centri, da New York a Honululu (anche se la città del nord della Sardegna è la prima in Europa), i pedoni distratti dallo smartphone vengono multati. Nel 2018 sono state elevate 150 contravvenzioni (le Multe vanno dai 26 ai 102 euro) e lo scorso anno 134. E il numero degli incidenti stradali in cui sono coinvolti i pedoni si è ridotto del 22%. «Il nostro obiettivo non è sanzionare, ma educare: per questo riteniamo che, più delle Multe, sia importante la campagna nelle scuole: del resto i bambini sono naturalmente dalla nostra parte e spesso ci ... vanityfair

