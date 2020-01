Morta a 14 anni nel rogo, genitori feriti nei soccorsi (Di giovedì 23 gennaio 2020) Tiziana Paolocci Il papà è rimasto ustionato, la mamma ha avuto un incidente correndo in auto dalla figlia Una famiglia distrutta per sempre in pochi attimi. Due genitori separati, che finiscono in ospedale nel tentativo estremo e inutile di salvare la figlia. L'altra notte ha portato il buio per sempre nel cuore di due genitori, che hanno perso la figlia Giulia Salotti, quattordici anni, nel rogo della casa in cui viveva. È accaduto alle 2.30 nel comune di Borgo a Mozzano, in provincia di Lucca. La ragazza stava dormendo nella sua stanza, al secondo piano della casa colonica nella frazione di Anchiano. Non si sa con certezza cosa sia accaduto e saranno i rilievi dei vigili del fuoco a chiarirlo. Ad accorgersi che il secondo piano era l'Inferno, è stato il padre della giovane, Massimiliano Salotti, architetto e insegnante alle medie di Bagni di Lucca, che ha chiamato i ... ilgiornale

