Mamma mostro di 22 anni soffoca i suoi tre figli: “Cantava loro canzoncine mentre li uccideva” (Di giovedì 23 gennaio 2020) Tragedia a Phoenix, Stati Uniti, dove una Mamma di 22 anni, Rachel Henry, ha soffocato ad uno ad uno i suoi tre figli di 3 e 1 anno e 7 mesi di vita prima di sistemarne i loro corpi sul divano di casa, come se stessero dormendo. “Cantava per loro canzoncine mentre li uccideva”, si legge nei documenti degli inquirenti. Fissata per lei una cauzione di 3 milioni di dollari. Ha soffocato a morte ad uno ad uno i suoi tre figli di 3 e 1 anno e 7 mesi di vita e mentre li uccideva intonava per loro delle canzoncine. Rachel Henry, 22 anni, è stata arrestata per l’omicidio dei tre bambini a Phoenix, Stati Uniti, all’inizio della settimana. Dopo averli ammazzati, ne ha disposto i corpi senza vita sul divano di casa, come si legge nei documenti del tribunale dove è in corso il processo a suo carico. Tuttavia, la donna non è riuscita a fornire agli inquirenti un movente valido per quello ... limemagazine.eu

