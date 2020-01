Macerata, incassa la pensione della mamma morta da più di 5 anni (Di giovedì 23 gennaio 2020) Sua madre era era deceduta nel 2013, ma ha continuato a incassare la sua pensione per anni. Individuata una donna a Macerata, e sequestrati i beni per un valore di 100mila euro. Come riportato da alcune fonti locali, per più di 5 anni una donna, a Macerata, ha continuato a percepire la pensione della madre … L'articolo Macerata, incassa la pensione della mamma morta da più di 5 anni proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

PicchioNews : Macerata, incassa la pensione della madre defunta per oltre 5 anni: sequestrati 107mila euro | PicchioNews -