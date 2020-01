LIVE Nadal-Delbonis 6-3 7-6, Australian Open 2020 in DIRETTA: il maiorchino vince il secondo set al tie-break (Di giovedì 23 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE GAME Nadal (6-3 7-6 1-0) – Nadal, pur andando ai vantaggi, mantiene il primo turno di battuta del terzo set. A-40 Out il rovescio di Delbonis. 40-40 vincente di rovescio lungolinea di Delbonis. 40-30 Delbonis sbaglia con il dritto. 30-30 Errore di dritto dello spagnolo. 30-15 Ace Nadal. 15-15 Delbonis sbaglia di dritto. 0-15 Errore di rovescio per Nadal. INIZIO TERZO SET SET Nadal (6-3 7-6) Prima potentissima al centro per Nadal. Il maiorchino vince il tie-break per 7-4. 6-4 In rete la smorzata di Delbonis. Due SET POINT per lo spagnolo. 5-4 Altro punto giocato benissimo dall’argentino che chiude con la volée. 5-3 Si difende bene Delbonis e conquista il punto con il contrattacco verso destra. 5-2 Ace al centro di Nadal, che in questo tie-break si sta esaltando al servizio. 4-2 In rete la risposta di Delbonis. Si cambia ... oasport

