LITTLE TOWN HERO BIG IDEA EDITION disponibile dalla Primavera su Nintendo Switch NIS America, in collaborazione con GAME FREAK, è felice di annunciare che LITTLE TOWN HERO Big IDEA EDITION per Nintendo Switch™ sarà disponibile nella Primavera del 2020! LITTLE TOWN HERO è un RPG unico che combina un sistema di combattimento strategico a turni "senza grind" con una storia stravagante e affascinante di un ragazzo che sogna di vedere il mondo che si cela oltre il suo villaggio. Difendi la tua casa dagli attacchi di mostri giganti, scopri nuovi modi di combattere usando il potere delle idee e diventa un vero eroe! A proposito del gioco:In un villaggio isolato ai margini del mondo, un giovane di nome Axe sogna di vedere il mondo esterno, sebbene a tutti sia proibito avventurarsi oltre i confini della città. Poi, tutto cambia quando un mostro gigante attacca improvvisamente il villaggio e Ax ...

