Incredibili poteri in Dragon Ball Z Kakarot con le Sfere del Drago: come trovarle e esprimere desideri (Di giovedì 23 gennaio 2020) Disponibile su PS4, Xbox One e PC, Dragon Ball Z Kakarot rappresenta l'ultima incarnazione videoludica di una saga che non ha certo bisogno di presentazioni. Quella, prima manga e poi anime di successo, creata dal Akira Toriyama negli anni '80 e divenuta in breve tempo un vero e proprio cult per diverse generazioni di giovani e giovanissimi. A differenza di quanto avvenuto nel recente passato, il titolo di Bandai Namco e CyberConnect2 non si propone come un picchiaduro ad incontri, ma come un vero e proprio actionRPG in cui rivivere tutte le vicende dell'intera serie Z, impersonando di conseguenza Goku e altri personaggi secondari giocabili. https://www.youtube.com/watch?v=Bf85wwJuFBE Spazio allora a missioni principali, minigiochi, svariate attività assortite - dalla pesca alla cucina -, e pure a missioni secondarie, per un'avventura che non può che stuzzicare i palati di fan ... optimaitalia

