Incidenti montagna, bloccata da una distorsione: soccorsa giovane (Di giovedì 23 gennaio 2020) Una giovane di 25 anni, di Montebelluna (Treviso), è stata soccorsa dall’elisoccorso questo pomeriggio sul Monte Laura, nel pordenonese. L’escursionista si trovava con due amici sulla cresta del monte a 1.200 metri e non riusciva a scendere autonomamente, probabilmente in seguito a una distorsione al ginocchio e così i suoi compagni hanno contattato il Nue112, preoccupati per la lunga discesa. A fondovalle sono intervenuti in appoggio una squadra della stazione di Maniago del Soccorso Alpino e i Vigili del Fuoco ma, valutati i tempi di percorrenza del sentiero per raggiungerla, si è deciso di contattare l’elisoccorso. Il tecnico di elisoccorso del Soccorso Alpino si è calato sul posto assieme al medico per recuperare la giovane. La ragazza è quindi stata accompagnata a fondovalle.L'articolo Incidenti montagna, bloccata da una distorsione: soccorsa giovane sembra ... meteoweb.eu

KatiusHD : RT @TGTGTV2000: A #TGtg su @TV2000it Walter Milan del Soccorso Alpino e Speleologico @cnsas_official: 'Gli incidenti in #montagna sono dimi… - TGTGTV2000 : A #TGtg su @TV2000it Walter Milan del Soccorso Alpino e Speleologico @cnsas_official: 'Gli incidenti in #montagna s… - MoliseTabloid : “Sicuri con la neve 2020”, prevenzione degli incidenti in montagna. Incontro del Cnsas -