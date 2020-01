GF Vip, Federico Rossi alla fidanzata Paola Di Benedetto: “Orgoglioso di te, ti aspetto” (Di giovedì 23 gennaio 2020) La dedica di Federico Rossi alla fidanzata lascia ben pensare sulla loro storia, dopo che la scorsa estate l'ex Madre Natura e il cantante del duo Benji&Fede si erano lasciati. Lei lo aveva ufficializzato su Instagram raccontando di aver subito gravi mancanze di rispetto. I fan avevano ipotizzato un tradimento, anche se non c'è mai stata una conferma. Nella Casa però Paola Di Benedetto ha confessato: "Non può capitare un momento di debolezza?". Scottata dalle delusioni passate la gieffina non è ancora pronta per una famiglia: "Ho ancora bisogno dei miei spazi". fanpage

